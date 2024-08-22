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Десатно-штурмовые войска ВСУ показали видео, как операторы дронов работают в Курской области

22 августа 2024 08:42
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Украинские операторы БпЛА показали, как работают в Курской области
Операторы дронов следят за работой БпЛА. Фото: скриншот видео
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Курской области проходит защитная операция Вооруженных сил Украины. В Десантно-штурмовом войске показали эффектное видео, как бойцы умело уничтожают российские военные объекты и оружие благодаря дронам.

Видео появилось на странице Десатно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

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Как операторы дронов заменяют артиллерию

Один из военных поделился, что операторы БпЛА "заменяют" артиллерию, ведь разрыв сброшенных боеприпасов, как и 60-мм мина.

ВСУ Курская область
Военный снаряжает дрон боеприпасом. Фото: скриншот видео

Военный Антон рассказал, что управление дронами это непросто. Нужно следить за пейзажем и передать данные об увиденных подозрительных объектах, а затем точно атаковать их в Курской области.

По его словам, операторы дронов нередко выполняют и вспомогательную работу — однажды он только за сутки доставил дронами 16 литров воды для собратьев в окопах. Иногда приходилось помогать с доставкой боекомплектов через дроны.

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Пушка, уничтоженная ВСУ в Курской области благодаря БпЛА. Фото: скриншот

"Еще вчера мы работали на Торецке, сейчас уже на российской территории. У нас вылеты каждый день, работаем эффективно, каждый день есть попадание. Вот буквально час назад российскую пушку уничтожили", — рассказал оператор ударных БПЛА Данило.

Что происходит в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский официально заявил о продвижении ВСУ в Курской области России на глубину обороны противника от 28 до 35 км.

Вчера, 21 августа, ВСУ удалось взять в плен еще несколько российских военных. Также Жозеп Боррель неожиданно выступил с заявлением с призывом снять ограничения с Украины на использование западного оружия на фоне операции в Курской области.

А местные российские власти уже боятся проводить выборы и готовят для россиян новую пропаганду.

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