В Белгороде раздаются мощные взрывы — в городе объявлена ракетная опасность

Работа российской ПВО в Белгороде. Фото: скриншот с видео

Сегодня вечером, 2 января, в Белгороде объявили воздушную тревогу. Сейчас там раздаются мощные взрывы.

Видео со взрывами в Белгороде распространились в Telegram-каналах.

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Взрывы в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что объявлена ракетная опасность. Он призвал людей не подходить к окнам.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — добавил он.

Сообщение Гладкова. Фото: скриншот

Несмотря на призыв Гладкова не подходить к окнам, россияне продолжают снимать работу ПВО. На видео, которое распространилось в сети, можно увидеть, как работает вражеская противовоздушная оборона.

Массированная атака РФ по Украине

Около 07:30 2 января оккупанты нанесли удары по центральной части города Харькова. В результате атаки пострадал 41 человек, еще один человек погиб.

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодняшний ракетный обстрел Киева и Харькова — очередная террористическая атака РФ. По его словам, "только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского фашистского образования — лучшая гарантия безопасности для Украины".

Ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеские цели.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Киева и Харькова. Он подчеркнул, что именно "петриоты", "айрисы", "насамсы" спасли сотни жизней украинцев. К тому же он назвал количество ракет, выпущенных РФ по Украине за пять дней.

В результате атаки РФ пострадали 130 человек, еще пятеро — погибли.

Недавний обстрел Белгорода

Напомним, 30 декабря в российском городе Белгороде раздавались взрывы. В нескольких местах можно было увидеть столбы дыма, работали спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что у сети появилось видео с моментом "прилета" по центру Белгорода. В городе перекрывали территории, где были зафиксированы обстрелы.

По словам губернатора Белгородской области, всего от удара известно о 109 раненых, еще 24 человека — погибли.

Глава МИД России Мария Захарова назвала обстрелы российского Белгорода терактом. Она обвинила Великобританию и Соединенные Штаты в атаке по городу.