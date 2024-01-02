У Бєлгороді лунають потужні вибухи — у місті оголошено ракетну небезпеку

Робота російської ППО у Бєлгороді. Фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері, 2 січня, у Бєлгороді оголосили повітряну тривогу. Наразі там лунають потужні вибухи.

Відео з вибухами у Бєлгороді поширилися у Telegram-каналах.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що оголошено ракетну небезпеку. Він закликав людей не підходити до вікон.

"Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви перебуваєте на вулиці — спустіться в укриття або інше безпечне місце", — додав він.

Допис Гладкова. Фото: скриншот

Попри заклик Гладкова не підходити до вікон, росіяни продовжують знімати роботу ППО. На відео, яке поширилося у мережі, можна побачити як працює ворожа протиповітряна оборона.

Масована атака РФ по Україні

Близько 07:30 2 січня окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків. Внаслідок атаки постраждала 41 людина, ще одна особа загинула.

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогоднішній ракетний обстріл Києва та Харкова — чергова терористична атака РФ. За його словами, "тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення — найкраща гарантія безпеки для України".

Уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли Києва та Харкова. Він наголосив, що саме "петріоти", "айріси", "насамси" врятували сотні життів українців. До того ж він назвав кількість ракет, які РФ випустила по Україні за пʼять днів.

Внаслідок атаки РФ постраждали 130 людей, ще п'ятеро — загинули.

Нещодавній обстріл Бєлгорода

Нагадаємо, 30 грудня у російському місті Бєлгород лунали вибухи. В кількох місцях можна було побачити стовпи диму, працювали рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео з моментом "прильоту" по центру Бєлгорода. У місті перекривали території, де було зафіксовано обстріли.

За словами губернатора Бєлгородської області, загалом від удару відомо про 109 поранених, ще 24 людини — загинули.

Глава МЗС Росії Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода терактом. Вона звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки в атаці по місту.